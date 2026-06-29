León XIV expulsó a un cura que calificó a Francisco de "falso papa"

El papa León XIV firmó el 30 de abril un decreto que dicta la expulsión del sacerdote español Francisco José Vegara Cerezo luego de que en reiteradas ocasiones el hombre rechazara reconocer a la figura de Francisco y del actual pontífice. La decisión se hizo pública este lunes a través de un comunicado de la diócesis de Orihuela-Alicante e implica el despoje de sus funciones y atributos religiosos.

El conflicto con Vergara tiene un historial que se remonta al 2024, cuando fue apartado de cualquier cargo diocesano por parte del obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, luego de que manifestara su creencia de que la elección de Bergoglio era inválida y de que calificara su magisterio de “herético, aberrante y escandaloso”. A pesar de las advertencias recibidas, el exsacerdote continuó hablando públicamente en contra del papado y, al no obtener respuestas satisfactorias de su parte, León XIV tomó la decisión de apartarlo.

La medida dispuesta por el actual sumo pontífice de la Iglesia Católica implica que Vergara pierda de forma definitiva los derechos propios del estado clerical y también queda totalmente prohibido de ejercer el ministerio sagrado, con excepción de situaciones extremas previstas por el Derecho Canónico. Al mismo tiempo, el decreto le otorga la dispensa de la ley del celibato y lo libera de las obligaciones relacionadas con su antigua condición de sacerdote.