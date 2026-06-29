Salta se prepara para las vacaciones de invierno 2026

El próximo miércoles 1 de julio, a partir de las 11, en las instalaciones de UTHGRA se realizará la presentación oficial del Calendario de Invierno 2026. Contará con la participación de autoridades provinciales y municipales.
LocalesEl lunesprensaprensa

108684-la-provincia-lanza-su-propuesta-de-invierno-con-una-nutrida-agenda-de-actividades-bajo-el-lema-salta-tan-linda-que-enamora

El Ministerio de Turismo y Deportes lanzará formalmente su propuesta turística para el receso invernal el miércoles 1 de julio, a las 11, en la sede de UTHGRA (Mitre 966). En este marco, se revelará la oferta oficial y los atractivos diseñados para recibir a visitantes de todo el país.

La agenda recorrerá las distintas regiones de la provincia con festivales, ferias gastronómicas, circuitos guiados, y opciones culturales que invitan a vivir el destino bajo el lema "Salta, tan linda que enamora".

El encuentro contará con la presencia de funcionarios del Ejecutivo provincial, autoridades de la ciudad de Salta e intendentes. Este trabajo articulado busca potenciar el flujo de turistas y dinamizar la economía en los municipios.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

Te puede interesar
Boletín de noticias