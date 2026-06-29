Son más de 400 las mordeduras de perro registradas en lo que va del año
Según registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, desde el 1 de enero hasta el 13 de junio de 2026, fecha de cierre de la semana epidemiológica (SE) 23, se han notificado 432 casos de mordeduras de perro en la provincia.
Más de la mitad de los accidentes se han registrado en el departamento Capital, totalizando el 57,4%. Junto a San Martín y Orán suman el 94,4% de las notificaciones en la primera mitad del año.
El detalle de reportes positivos, discriminado por departamentos, es el siguiente:
· Capital: 248
· San Martín: 106
· Orán: 54
· Metán: 16
· Rivadavia: 6
· Anta: 1
· Cerrillos: 1
Además, hasta la SE 23, la situación respecto a otras enfermedades zoonóticas es la siguiente:
· Hubo un caso de araneismo en la última SE. Acumulado: 12 casos
· Se han notificado 9 casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 255 casos.
· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 49 casos
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 16 casos
· No se notificaron nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 11 casos
· Se notificó un nuevo caso de hantavirosis. Acumulado: 19 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
· Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 25.
· Botulismo: No se registraron casos.
· Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
· Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
· Diarrea aguda: se registraron 721 casos en la SE 23. El acumulado de casos es de 29.001
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 5293 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2469 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2805 están en estudio. Además, son 19 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 23 se notificaron 2116 positivos para chikungunya en la provincia. Los departamentos más afectados son San Martín, con el 48,9% de los casos, seguido por Orán con el 36% y por Anta con el 11,1%.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· Se ha notificado 1 nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 3 casos.
· Se ha notificado 1 caso de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 2 casos
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 23. El acumulado anual es de 10 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate y 7 en San Martín.
Actualmente hay 2 en estudio y 18 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos
· Se registraron 21 casos de varicela. El acumulado anual es de 212.
· Se ha notificado un nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 8 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· Se han confirmado 3 nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 34 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Virus respiratorios
En la última semana se registraron las siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 740 casos – Acumulado: 14.561
· Bronquiolitis en menores de 2 años: 180 casos – Acumulado: 3159
· Neumonía: 257 casos – Acumulado: 3639
· COVID-19: Hubo 1 nuevo caso - Acumulado: 9
La jefa del programa de Sala de Situación, Rocío Corrales, explicó que las enfermedades tipo influenza que circulan en Salta son influenza A y B, parainfluenza, virus sincicial respiratorio, metapneumovirus, rinovirus y adenovirus.
Además, informó que en la última semana epidemiológica hubo 116 pacientes hospitalizados y se registró una nueva defunción por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación