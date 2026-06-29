Grave tiroteo en un fan fest del Mundial 2026 en California

El episodio ocurrió en una región que ya recibió cinco partidos del torneo y donde existen varias decenas de zonas de aficionados en el área de la Bahía de San Francisco. El último encuentro disputado allí fue el miércoles, un cruce de eliminación directa entre Bosnia y los coanfitriones de Estados Unidos.

La policía de San José informó en la red social X que una víctima murió en el lugar y que la segunda fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en riesgo su vida. El caso quedó abierto como investigación por homicidio y varias calles del entorno fueron cerradas.