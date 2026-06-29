Grave tiroteo en un fan fest del Mundial 2026 en California
El episodio ocurrió en una región que ya recibió cinco partidos del torneo y donde existen varias decenas de zonas de aficionados en el área de la Bahía de San Francisco. El último encuentro disputado allí fue el miércoles, un cruce de eliminación directa entre Bosnia y los coanfitriones de Estados Unidos.
La policía de San José informó en la red social X que una víctima murió en el lugar y que la segunda fue trasladada a un hospital local con heridas que ponían en riesgo su vida. El caso quedó abierto como investigación por homicidio y varias calles del entorno fueron cerradas.
El ataque se registró cerca de N Market Street y W Santa Clara Street, en las inmediaciones de la plaza, de acuerdo con la información citada también por TIME. La publicación agregó que las autoridades pidieron a los residentes evitar la zona.
La balacera ocurrió horas después del único partido del día
No había partidos del Mundial en pantalla cuando se produjo el tiroteo. El único encuentro programado el domingo había terminado hacia las 14 hora local.
No había partidos del Mundial en pantalla cuando se produjo el tiroteo. El único encuentro programado el domingo había terminado hacia las 14 hora local.
Un periodista de Reuters en el lugar vio una fuerte presencia policial, varios vehículos de las fuerzas de seguridad y a una persona en camilla, parcialmente cubierta con una sábana blanca, mientras era retirada por personal uniformado. La escena quedó acordonada y la mayoría de los bares del sector cerraron después del hecho.
Una guardia de seguridad que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada a hablar con la prensa relató al medio que alcanzó a ver al herido. “La persona todavía gemía y se quejaba. Había sangre alrededor de su cuello y la parte superior de la espalda”, aseguró. Además agregó: “La policía estaba hablando con personal de seguridad y con un par de testigos”.
San Pedro Square es uno de los puntos donde grandes multitudes se reunieron para seguir los partidos del Mundial en pantallas gigantes al aire libre. Según la información difundida por la policía y replicada por otros medios, el área se convirtió durante el torneo en uno de los espacios de concentración de aficionados en la Bahía de San Francisco.