Habilitan parcialmente el nuevo acceso al cerro San Bernardo

Se trata de las obras en la avenida Asunción donde la Municipalidad está construyendo las nuevas calzadas de hormigón y los nodos viales. Esto permitirá un ingreso directo y más seguro a la reserva natural. Se solicita a los conductores circular con precaución.
LocalesHace 13 horasPrensaPrensa
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El municipio continúa desarrollando las obras viales en el acceso al cerro San Bernardo por el Portezuelo mediante la renovación y la construcción de un nuevo nodo vial. El objetivo es mejorar la circulación y brindar mayor seguridad.

Luego de cumplirse el tiempo del fraguado del nuevo concreto asfáltico, se habilitó parcialmente el tránsito para quienes quieran ingresar a la reserva natural, como así también para quienes descienden en vehículos y quieran bajar por el Portezuelo hasta la zona de la terminal de ómnibus. 

Próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo desde el centro y deseen ingresar a la reserva natural; o para quienes salgan de la misma y quieran dirigirse hacia la rotonda de los Gauchos. 

Este nodo vial facilitará tanto el acceso como el egreso a la reserva natural y mejorará el flujo vehicular para quienes salen o ingresan a la ciudad por la avenida Asunción (Portezuelo).

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.

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