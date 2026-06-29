Habilitan parcialmente el nuevo acceso al cerro San Bernardo

El municipio continúa desarrollando las obras viales en el acceso al cerro San Bernardo por el Portezuelo mediante la renovación y la construcción de un nuevo nodo vial. El objetivo es mejorar la circulación y brindar mayor seguridad.

Luego de cumplirse el tiempo del fraguado del nuevo concreto asfáltico, se habilitó parcialmente el tránsito para quienes quieran ingresar a la reserva natural, como así también para quienes descienden en vehículos y quieran bajar por el Portezuelo hasta la zona de la terminal de ómnibus.

Próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo desde el centro y deseen ingresar a la reserva natural; o para quienes salgan de la misma y quieran dirigirse hacia la rotonda de los Gauchos.

Este nodo vial facilitará tanto el acceso como el egreso a la reserva natural y mejorará el flujo vehicular para quienes salen o ingresan a la ciudad por la avenida Asunción (Portezuelo).

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.