93 conductores arrojaron resultado positivo en el control de alcoholemia

Fue durante los controles vehiculares realizados este fin de semana en distintos puntos de la provincia. Se fiscalizaron más de 8.400 vehículos, se practicaron 6.343 test de alcoholemia y se detectó a 93 conductores con graduación alcohólica positiva.
LocalesHace 13 horasPrensaPrensa
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La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó este fin de semana controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la provincia, mediante puestos fijos y móviles.

En ese marco, se fiscalizaron 8.426 vehículos y se detectaron 858 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.

Asimismo, se efectuaron 6.343 test de alcoholemia, de los cuales 93 arrojaron resultado positivo, por lo que sus conductores fueron infraccionados conforme a la normativa vigente.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo en rutas, avenidas y otros puntos estratégicos de la provincia, fortaleciendo la presencia policial en las vías de circulación y promoviendo una conducción responsable para reducir la siniestralidad vial.

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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