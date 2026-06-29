Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación
93 conductores arrojaron resultado positivo en el control de alcoholemia
La Dirección General de Seguridad Vial de la Policía de Salta realizó este fin de semana controles preventivos en distintos puntos estratégicos de la provincia, mediante puestos fijos y móviles.
En ese marco, se fiscalizaron 8.426 vehículos y se detectaron 858 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados, en su mayoría, por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito.
Asimismo, se efectuaron 6.343 test de alcoholemia, de los cuales 93 arrojaron resultado positivo, por lo que sus conductores fueron infraccionados conforme a la normativa vigente.
La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo en rutas, avenidas y otros puntos estratégicos de la provincia, fortaleciendo la presencia policial en las vías de circulación y promoviendo una conducción responsable para reducir la siniestralidad vial.