Descubrió a su pareja en un hotel alojamiento, le disparó al amante y huyó

Un episodio marcado por pasión, traición y violencia sacudió a la localidad de Nicolás Avellaneda, en la provincia de Chaco. Un hombre irrumpió en un hotel alojamiento donde se encontraba su esposa junto a su amante de 22 años y, tras descubrirlos, disparó contra él antes de escapar en una moto Honda Tornado blanca. Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento de la huida y permitieron a la Policía identificar al sospechoso, que permanece prófugo.

Según la encargada del hotel Express situado en el kilómetro 9 de la ruta Nicolás Avellaneda, el agresor había llegado a las 10.31y minutos después se escuchó la detonación de un arma de fuego. Como consecuencia, un joven de 22 años terminó baleado en una pierna, quien resultó ser el amante de la esposa del hombre identificado como Renzo Argañaraz.

Las cámaras de seguridad del lugar lograron captar al agresor en una moto Honda Tornado blanca y vestía jeans, zapatillas blancas, campera negra y una capucha, lo que le permitió a la Policía su identificación.

Horas antes, alrededor de las 7, un Chevrolet Prisma gris había ingresado al establecimiento y sus ocupantes se alojaron en la habitación “E”. Las cámaras registraron toda la escena, desde la entrada hasta la huida tanto de la moto de Argañaraz como la del auto que salió del hotel trasladando a Alfredo Aranda, de 22 años al Hospital Julio C. Perrando, herido en su pierna izquierda.