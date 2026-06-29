Caso Adorni: Uno de los denunciantes pidió la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete

En una presentación dirigida al fiscal federal Gerardo Pollicita que investiga a Manuel Adorni por varios delitos, el abogado Gregorio Dalbón sostuvo que el ex funcionario intentó influir sobre un testigo clave, cuenta con capacidad económica para abandonar el país y perdió su principal arraigo tras renunciar al cargo. En forma subsidiaria, solicitó que se le prohíba salir del territorio nacional, con retención de su pasaporte.

El escrito fue presentado en la causa por enriquecimiento ilícito que tuvo su origen en la denuncia de la diputada Marcela Pagano, y que fue acumulando la prueba recolectada por el fiscal Pollicita.

La presentación sostiene que existen “riesgos concretos” tanto de fuga como de entorpecimiento de la investigación y afirma que esas circunstancias justifican la adopción de medidas de coerción personal.

En el escrito, Dalbón recuerda que la prisión preventiva “constituye una medida cautelar de carácter excepcional” y reconoce que “la regla durante la sustanciación del proceso penal es la libertad del imputado”. Sin embargo, sostiene que en este caso “concurren los presupuestos que justifican el dictado de la prisión preventiva respecto de Manuel Adorni”.