Venezuela: Fuerte réplica en Caracas de 5,1 vuelve a golpear al país

A cinco días de los dos terremotos que se sintió en Venezuela y que provocó hasta el momento 1.450 muetos, en las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4 en Caracas. El episodio se registró minutos después de las 7, hora local. “Se nos movió el piso”, relataron trabajadores en primera persona con el periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.