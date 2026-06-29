A cinco días de los dos terremotos que se sintió en Venezuela y que provocó hasta el momento 1.450 muetos, en las primeras horas de este lunes se sintió una nueva réplica en de magnitud 4 en Caracas. El episodio se registró minutos después de las 7, hora local. “Se nos movió el piso”, relataron trabajadores en primera persona con el periodista Adrián Salonia, corresponsal de C5N en territorio venezolano y agregaron: “Fue algo rápido. Estábamos esperando a que abran las puertas del restaurante donde trabajamos y lo sentimos”.
Venezuela: Fuerte réplica en Caracas de 5,1 vuelve a golpear al país
InternacionalesHace 14 horasPrensa
Una fuerte réplica sísmica se produjo este lunes por la mañana en la zona central de Venezuela, severamente afectada por el doble terremoto que asoló al país la semana pasada.
“Sentí a réplica cuando estaba atendiendo a una persona para hacerle entrega de insumos, ya que somos un centro de acopio, y en ese momento se activaron las alarmas en la base aéreas La Carlota, escuchamos que se activaron las alarmas de las ambulancias y sentimos el movimiento acá”, detalló otro trabajador.
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