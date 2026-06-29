Hallan el cuerpo de otro de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

El operativo de rastrillaje localizó los restos de Kovach, de 60 años, a 20 kilómetros de la costa bonaerense. Personal de la policía científica trabajó en la base operativa de la fuerza, lugar donde los familiares de la víctima realizaron el reconocimiento formal del cadáver.

La búsqueda contó con la participación de diversas dotaciones de bomberos voluntarios de la región, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y pescadores colaboradores. Ante el hecho, la Ayudantía Fiscal local dispuso el inicio de actuaciones bajo la carátula de "Averiguación de Causales de Muerte".

Este descubrimiento en territorio argentino ocurrió pocas horas después de que la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportara el hallazgo de otro cuerpo. Un buque comercial divisó esos restos en cercanías de las costas de Montevideo y dio aviso inmediato a las autoridades del país vecino.