Detuvieron a los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta

Los youtubers argentinos Beni Mármol, de 20 años, y Pato Perrotta, de 26, fueron detenidos en Miami durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial y ahora enfrentan cargos por un presunto ingreso irregular al estadio.

Confirmaron desde la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, fueron arrestados por agentes en las inmediaciones del Hard Rock Stadium, donde se disputó el encuentro.

Ambos creadores de contenido cuentan con cientos de miles de seguidores en YouTube y otras redes sociales, donde suelen publicar videos en conjunto.

De acuerdo con el reporte policial, los influencers habrían logrado atravesar tres controles de seguridad utilizando credenciales correspondientes a un evento anterior —algo de lo que presumieron en sus redes sociales—.

Las autoridades sostienen que de esa manera consiguieron acceder a los alrededores del estadio.