El Gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Diego Santilli

El gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Diego Santilli y destacó la importancia del diálogo y el trabajo conjunto para construir una Argentina más federal.
PolíticaHace 16 horasPrensaPrensa
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A través de su cuenta oficial en X, el Gobernador expresó su confianza en que la nueva etapa estará marcada por el diálogo y la construcción de consensos. "Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos", escribió.

En la oportunidad, remarcó que "el diálogo y el trabajo conjunto son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, donde todos tengan las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde hayan nacido".

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