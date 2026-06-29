El Gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Diego Santilli

A través de su cuenta oficial en X, el Gobernador expresó su confianza en que la nueva etapa estará marcada por el diálogo y la construcción de consensos. "Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos", escribió.

En la oportunidad, remarcó que "el diálogo y el trabajo conjunto son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, donde todos tengan las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde hayan nacido".