El Gobernador Gustavo Sáenz felicitó a Diego Santilli

Caso Adorni: Uno de los denunciantes pidió la prisión preventiva del ex jefe de Gabinete
PrensaPolíticaHace 14 horas
Por considerar que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
A través de su cuenta oficial en X, el Gobernador expresó su confianza en que la nueva etapa estará marcada por el diálogo y la construcción de consensos. "Sé de tu capacidad de gestión y de tu compromiso para construir consensos", escribió.
En la oportunidad, remarcó que "el diálogo y el trabajo conjunto son el camino para construir una Argentina verdaderamente federal, donde todos tengan las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde hayan nacido".