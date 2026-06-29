El primer mensaje de Diego Santilli como jefe de Gabinete

Poco después de haber sido designado como jefe de Gabinete, Diego Santilli le agradeció al presidente Javier Milei y a la secretaria general, Karina Milei, por la decisión y aseguró que va a trabajar con el resto del Gobierno en equipo para seguir “avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba”.

“Asumo el desafío más importante de mi vida con el compromiso de seguir trabajando para que este Gobierno siga haciendo historia”, comenzó diciendo el hasta ministro del Interior.

En un mensaje que publicó en su cuenta de X, y después de las internas que terminaron ejecutando a su antecesor, Manuel Adorni, el funcionario aseguró que cree “en los proyectos colectivos, no en los individuales”.

“Por eso voy a trabajar en equipo, junto a un gran Gabinete encabezado por el Presidente Milei, con una visión clara y la determinación necesaria para sacar definitivamente a la Argentina del pozo en el que la dejaron”, señaló.

En este sentido, “El Colo” remarcó que va “a dejar todo para que este Gobierno siga avanzando en las reformas estructurales que la Argentina necesitaba hace décadas”.

“Gracias al Presidente y a la secretaria general por la confianza”, cerró.

Justamente, Santilli redactó estas palabras para citar el tuit original del mandatario nacional, en el que compartió una foto de los tres en la Quinta de Olivos, donde se terminaron de acordar los detalles de su ascenso.

En ese posteo, el propio Milei anticipó que la jura del nuevo ministro coordinador será el próximo martes a las 16:00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada.