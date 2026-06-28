Arabia Saudita: se estrelló un helicóptero y hay 14 muertos

Este domingo se registraron 14 muertos como consecuencia de un accidente aéreo ocurrido en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita, donde se estrelló un helicóptero perteneciente a la compañía petrolera Aramco.
InternacionalesHace 15 horasprensaprensa

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Catorce personas murieron este domingo al estrellarse el helicóptero en el que viajaban, perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura, en la costa oriental de Arabia Saudita.

El accidente fue confirmado por la agencia oficial de noticias saudí, SPA, en horas de la mañana, consternando a la región. 

Una fuente oficial del Ministerio de Energía saudí informó de que el accidente del helicóptero de Aramco se produjo a las 6.00 hora local (3.00 GMT) en Ras Tanura, lugar donde se encuentra la mayor plataforma de carga de petróleo en alta mar del mundo y que alberga la refinería nacional más grande de Arabia Saudí.

El accidente, provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, "todos ellos ciudadanos saudíes", indicó la fuente. 

Añadió que han iniciado una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando los operarios.

Hasta el momento, Aramco no reaccionó ante este suceso de manera corporativa. 

A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética en medio de la guerra en Medio Oriente.

Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses debido a los daños de los bombardeos.

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