España registra incendios forestales por ola de calor
Asimismo, las autoridades confirmaron que algunos de los incendios fueron causados por relámpagos.
En Huesca, alrededor de 200 personas tuvieron que ser evacuadas de sus hogares el viernes, mientras que a otras 16.000 personas se les advirtió mantenerse en casa debido a un incendio ocurrido entre Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles y Santa Maria de Martorelles, cerca de Barcelona.
La fuerza de policía regional catalana (Mossos d'Esquadra) confirmó el viernes que un hombre fue arrestado bajo la sospecha de causar un incendio a propósito cerca de Barcelona.
Las temperaturas descendieron en España el jueves y viernes después de la primera ola de calor del año, la cual registró un récord de temperaturas en junio en distintas partes del país, con 43 grados Celsius en Bilbao y más de 45 grados Celsius registrados en la provincia sureña de Jaén.
Se espera que las temperaturas vuelvan a aumentar en el transcurso del fin de semana. Madrid podría pasar por una ola de calor de alrededor de 39 grados Celsius a principios de la próxima semana.