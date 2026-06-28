Venezuela: Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino

Las víctimas Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde se ubicaba el departamento familiar. Sin embargo, se confirmó que el edificio quedó derrumbado producto de los temblores.

“Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”, informaron las autoridades del club por medio de un comunicado publicado. Al mismo tiempo que lamentaron profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo, solicitaron públicamente “respeto a sus familiares y compañeros”.