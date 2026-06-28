Venezuela: Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino
A tres días de que la familia del futbolista argentino Lucas Trejo fuera reportada desaparecida durante los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que se registraron en Venezuela, este sábado sus cuerpos fueron encontrados sin vida. La noticia fue confirmada por el Club Sport Marítimo de La Guaira, tras enviarle el pésame a su jugador y familiares.
Las víctimas Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella eran buscadas en la zona del complejo de Cumanagotto, donde se ubicaba el departamento familiar. Sin embargo, se confirmó que el edificio quedó derrumbado producto de los temblores.
“Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”, informaron las autoridades del club por medio de un comunicado publicado. Al mismo tiempo que lamentaron profundamente la pérdida de la familia de Lucas Trejo, solicitaron públicamente “respeto a sus familiares y compañeros”.
La búsqueda se había activado horas después de que se produjeran los sismos en las ciudades de La Guaira y Caracas. Por medio de su cuenta personal de Instagram, el defensor argentino había pedido ayuda para localizar a sus familiares.