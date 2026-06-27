Continúa la recuperación y limpieza de espacios bajo el puente de Av. Paraguay

En el operativo trabajó el municipio junto a la Policía. Se trata de diferentes espacios en inmediaciones del río Arenales, de donde se desalojaron a personas que ocupaban el bajo puente en forma indebida. Se busca así evitar la obstrucción de canales y la generación de microbasurales.
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Con el objetivo de generar orden y seguridad, la Municipalidad de Salta continúa con la recuperación y limpieza de espacios bajo el puente de Av. Paraguay.

En el operativo trabajó el área de Espacios Públicos junto a la Policía. Se trata de diferentes espacios en las inmediaciones del río Arenales de donde se desalojaron a personas que ocupaban sectores del bajo puente en forma indebida.

También se retiraron colchones, diferentes tipos de objetos y piezas, restos de madera y basura y otros elementos que acumulaban las personas.

Con este tipo de operativos se busca evitar la obstrucción de canales, la generación de microbasurales y focos infecciosos y evitar situaciones de inseguridad y riesgo de incendios.

«Seguimos trabajando para generar comodidad a los vecinos y, principalmente, brindarles seguridad. Vamos a continuar con este tipo de operativos», explicó el director de Espacios Públicos, Sebastián Rodríguez.

Cabe destacar que desde el inicio de la gestión ya se van liberando más de cinco hectáreas de terrenos públicos.

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