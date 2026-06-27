Se registró un nuevo sismo de magnitud 4,7 en Venezuela

El sismo en Venezuela volvió a sacudir la costa norte del país este viernes con un movimiento de magnitud 4,7 que reavivó la preocupación entre la población. El temblor ocurrió en un contexto especialmente delicado, ya que las autoridades aún trabajan en las zonas afectadas por los dos terremotos registrados anteriormente, que dejaron un saldo de al menos 920 muertos y 3.360 heridos.

De acuerdo con la información difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se produjo a las 22:16 UTC frente a la costa central venezolana. El epicentro fue localizado en una región de intensa actividad tectónica, donde interactúan las placas del Caribe y Sudamérica, una zona caracterizada por la frecuencia de este tipo de fenómenos.

El evento alcanzó una magnitud de 4,7 y tuvo una profundidad de apenas 10 kilómetros, una condición que favoreció que el temblor fuera percibido con claridad por habitantes de distintas localidades cercanas al área epicentral.