Peligra la continuidad de Adorni en el Gobierno

La interna dentro del oficialismo aumenta a cada minuto. La investigación hacia el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre presunto enriquecimiento ilícito abrió la grieta entre quienes continúan apoyándolo y aquellos que aseguran que su salida en inminente. Los rumores de su posible reemplazo comenzaron a circular esta tarde.

Mientras el Presidente Javier Milei continúa en España, en la Casa Rosada se está llevando a cabo la importante discusión acerca de quién es la figura del Gobierno que podrá tomar el lugar de Adorni. Diego Santilli, Pablo Quirno y Sandra Pettovello fueron los nombres que más resonaron.

Para sumar al debilitamiento y el desgaste político de la figura del funcionario, Manuel Adorni canceló todas las reuniones que tenía programadas tanto para hoy como para los próximos días. No se descarta la posibilidad de que el jefe de Gabinete presente su renuncia formal al presidente una vez que aterrice en suelo argentino.