Los Juegos ECOS DE JUVENTUD 2026 ya tienen sus campeones de Vóley
Finalizó con éxito la "Etapa Vóley" de los Juegos ECOS DE JUVENTUD 2026, la propuesta deportiva y socioeducativa impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura en articulación con la Municipalidad de Salta. Tras cinco intensas jornadas consecutivas de competencia, el torneo consagró a los flamantes campeones de las ramas femenina y masculina.
El Complejo Deportivo Nicolás Vitale fue el escenario donde se disputaron las instancias decisivas de un certamen que logró convocar a alrededor de 50 instituciones educativas de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada. Las delegaciones escolares recorrieron un exigente fixture que incluyó fase de grupos, octavos, cuartos de final, semifinales y los partidos por el tercer puesto y las grandes finales.
Tras los reñidos encuentros de la última jornada, el cuadro de honor de la rama femenina consagró como campeonas a las alumnas del Colegio N° 5048 “Juana Manuela Gorriti”, seguidas por el equipo del Colegio N° 5046 "Juan Calchaquí" con el subcampeonato, y las chicas de la Escuela Agrícola, EET. N° 3122 "Gral. Martín Miguel de Güemes" cerrando el podio con la medalla de bronce.
En cuanto a la final masculina, se coronó campeón el equipo de la Escuela de Educación Técnica N° 3100 “República de la India”, escoltado por los chicos del Colegio N° 5046 “Juan Calchaquí” en el segundo lugar, y completando el podio de ganadores los alumnos del Colegio N° 5145 “Dr. René G. Favaloro”.
El cierre de esta intensa semana de competencia contó con el acompañamiento de la ministra de Educación y Cultura, Cristina Fiore Viñuales; el Jefe de Gabinete Municipal Juan Manuel Chalabe; el Secretario de Deporte de la provincia, Ignacio García Bes; el presidente de la Agencia Salta Deportes, Ezequiel Barraguirre; y el referente de la Subsecretaria de Políticas Socioeducativas, Pablo Marcial; quienes participaron activamente de la premiación en el marco de la gran final, respaldando el fuerte despliegue logístico y el masivo acompañamiento de las hinchadas escolares que le dieron un marco festivo a la jornada.
A través de iniciativas como Ecos de Juventud, Salta reafirma su compromiso con la promoción del deporte escolar como una herramienta pedagógica que favorece a las juventudes. Más allá de los resultados deportivos, las jornadas consolidaron a la escuela como un espacio fundamental de participación, compañerismo, convivencia y construcción de ciudadanía.