Los Juegos ECOS DE JUVENTUD 2026 ya tienen sus campeones de Vóley

Finalizó con éxito la "Etapa Vóley" de los Juegos ECOS DE JUVENTUD 2026, la propuesta deportiva y socioeducativa impulsada por el Ministerio de Educación y Cultura en articulación con la Municipalidad de Salta. Tras cinco intensas jornadas consecutivas de competencia, el torneo consagró a los flamantes campeones de las ramas femenina y masculina.

El Complejo Deportivo Nicolás Vitale fue el escenario donde se disputaron las instancias decisivas de un certamen que logró convocar a alrededor de 50 instituciones educativas de nivel secundario, tanto de gestión estatal como privada. Las delegaciones escolares recorrieron un exigente fixture que incluyó fase de grupos, octavos, cuartos de final, semifinales y los partidos por el tercer puesto y las grandes finales.