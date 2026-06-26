La "Caminata Saludable" tuvo una gran convocatoria

La propuesta estuvo destinada a adultos mayores y fue organizada por la Agencia Salta Deportes. Se llevó a cabo esta mañana en plaza España, donde se realizaron actividades aeróbicas, ejercicios y bailes recreativos.
Locales26 de junio de 2026prensaprensa

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La Municipalidad  de Salta, con el objetivo de promover la inclusión, la recreación y los hábitos saludables, realizó una nueva «Caminata Saludable» para adultos mayores, donde hubo una gran convocatoria.

Se llevó a cabo esta mañana en plaza España, donde se realizaron actividades aeróbicas, ejercicios y bailes recreativos. Además, quienes asistieron lo hicieron con camisetas de la Selección Argentina, a tono con el espíritu mundialista. La esencia de la actividad fue más allá del ejercicio físico, ya que también fomentó la socialización, el bienestar y la integración comunitaria.

A través de estas acciones, la Municipalidad, por medio de la Agencia Salta Deportes, continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, promoviendo espacios de actividad física, recreación y encuentro para toda la comunidad.

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La agenda comenzará el domingo 4 con una jornada abierta a la comunidad que combinará deporte, actividades recreativas, espectáculos y espacios de promoción de la salud. El lunes 19, las acciones continuarán en el hospital con una jornada dedicada a la prevención y detección temprana del cáncer de mama.
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