Nico Occhiato y el staff de Luzu dejan la cobertura del Mundial

“Lo dijeron ellos”, señaló el panelista, descartando que el regreso de Occhiato y sus compañeros tenga que ver con lo que se generó en las últimas semanas tras la falsa noticia al aire que dio Flor Peña sobre el padre de Messi.

De esta manera, una vez terminado el partido de Argentina frente a Jordania el sábado, el conductor y su equipo regresarían al país para seguir con sus transmisiones en vivo desde el estudio en Buenos Aires.

"Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", había aclarado Nico Occhiato en su descargo el día después de lo sucedido con la actriz al aire y la falsa noticia sobre el padre del futbolista, desmintiendo algunos rumores de una caída masiva de sponsors en su canal de streaming.