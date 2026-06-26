Ángel de Brito reveló en las últimas horas la millonaria cifra que Florencia Peña le reclama a Nico Occhiato tras su escandalosa salida de Luzu tras aquella falsa noticia sobre el padre de Messi. La actriz pidió un resacarcimiento de 200 millones de pesos tras su salida del canal de streaming en medio de un gran escándalo.
Nico Occhiato y el staff de Luzu dejan la cobertura del Mundial
26 de junio de 2026prensa
Se conoció cuándo regresará Nico Occhiato y los integrantes de Nadie Dice Nada de Luzu tras el escándalo con Flor Peña y la intención de un millonario reclamo tras su salida de Luzu.
En ese contexto, se conoció que Nico Occhiato y el staff de Luzu dejan la cobertura del Mundial 2026 mucho antes que termine la participación de la Selección Argentina, quien ya se clasificó a la próxima instancia y el próximo viernes jugará su partido en Miami de 16avos tras completar este sábado la fase de grupos frente a Jordania.
Lo cierto es que en medio de los trascendidos de un millonario reclamo económico de Flor Peña, Occhiato y los integrantes de su programa Nadie Dice Nada volverán a la Argentina desde Estados Unidos una vez terminado el último partido del Grupo J de la Scaloneta, algo que estaba contemplado de antemano.
El viaje del equipo de Luzu al Mundial 2026 siempre tuvo una duración definida, según explicó Fefe Bongiorno en LAM (América Tv), ya que el objetivo era cubrir allí solamente la fase de grupos del torneo.
“Lo dijeron ellos”, señaló el panelista, descartando que el regreso de Occhiato y sus compañeros tenga que ver con lo que se generó en las últimas semanas tras la falsa noticia al aire que dio Flor Peña sobre el padre de Messi.
De esta manera, una vez terminado el partido de Argentina frente a Jordania el sábado, el conductor y su equipo regresarían al país para seguir con sus transmisiones en vivo desde el estudio en Buenos Aires.
"Para todos lo que se ponían contentos que era el fin de Luzu, no se bajó ninguna marca y vamos a ir a los partidos. Todo lo que se dijo también fue mentira", había aclarado Nico Occhiato en su descargo el día después de lo sucedido con la actriz al aire y la falsa noticia sobre el padre del futbolista, desmintiendo algunos rumores de una caída masiva de sponsors en su canal de streaming.