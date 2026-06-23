52 jóvenes salteños recibieron su certificado de la Diplomatura en Liderazgo Global

La propuesta estuvo dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y abordó contenidos vinculados al liderazgo, la comunicación, la oratoria, la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la diplomacia, incorporando además el inglés como eje transversal.

Participaron estudiantes de Salta Capital y del interior de la provincia, quienes contaron con apoyo económico para traslados y hospedaje.

Durante la ceremonia también se anunciaron los estudiantes destacados en el orden de mérito que representarán a Salta en la AFS Youth Assembly, que se realizará en Ginebra, Suiza, y reunirá a más de 800 jóvenes líderes de todo el mundo.