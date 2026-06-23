52 jóvenes salteños recibieron su certificado de la Diplomatura en Liderazgo Global
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, en conjunto con la Universidad Nacional de Salta, realizó el acto de entrega de certificados de la Diplomatura en Liderazgo Global, desarrollada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSa y reconocida y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En la oportunidad, recibieron sus certificados los 52 alumnos que completaron la formación.
La propuesta estuvo dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años y abordó contenidos vinculados al liderazgo, la comunicación, la oratoria, la inteligencia artificial, el desarrollo sostenible y la diplomacia, incorporando además el inglés como eje transversal.
Participaron estudiantes de Salta Capital y del interior de la provincia, quienes contaron con apoyo económico para traslados y hospedaje.
Durante la ceremonia también se anunciaron los estudiantes destacados en el orden de mérito que representarán a Salta en la AFS Youth Assembly, que se realizará en Ginebra, Suiza, y reunirá a más de 800 jóvenes líderes de todo el mundo.
Asimismo, se informaron otros destinos internacionales para los restantes jóvenes que se destacaron por su desempeño académico a lo largo de la diplomatura.
La diplomatura contó con la participación de importantes expositores, entre ellos el embajador Gustavo Grippo, destacado referente en relaciones internacionales; la ingeniera biomédica salteña Noel De Castro, quien se proyecta como la primera astronauta argentina; y el ex representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Argentina, Agustín Aguerre, entre otros especialistas.
Participaron de la entrega de certificados el ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; el rector de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Nina; el coordinador del proyecto, Víctor Claros; y las autoridades de la Diplomatura.