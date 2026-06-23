Limpiaron un polideportivo ubicado en Norte Grande

En el marco del plan de higiene urbana, la Municipalidad realizó la limpieza de un polideportivo del barrio Norte Grande, ubicado en la zona sur de la ciudad, donde se solía arrojar basura de manera indebida.

Del lugar se retiraron diversos tipos de residuos como botellas, envoltorios de comida, neumáticos, escombros y restos de poda y malezas que afectaban la salud de las personas y al ambiente.

El polideportivo cuenta con canchas de básquet, fútbol y juegos infantiles y se encuentra cerca de una escuela primaria por lo que el lugar es muy transitado durante todo el día.

Desde la Municipalidad se solicita a los vecinos de la ciudad mantener la limpieza de los espacios públicos como así también evitar arrojar residuos en los terrenos baldíos abiertos, cuyos propietarios son notificados y sancionados en caso de que estos espacios no estén en condiciones.