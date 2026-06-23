El oficialismo logró frenar la sesión para interpelar a Adorni

Por falta de quórum en la Cámara Baja, la sesión que había sido convocada por la oposición para interpelar al Jefe de Gabinete se vio frustrada este martes. El PRO, la UCR y los bloques afines a ellos de las provincias se encontraron entre los ausentes más notorios, a pesar de haberse mostrado críticos con las investigaciones que rodean a Manuel Adorni.

Por el momento, la interpelación al funcionario comenzará la semana que viene en la comisión de Asuntos Constitucionales. De esta forma, el gobierno libertario logró ganar un tiempo extra de casi dos semanas y será en el Senado donde Adorni, además de dar el informe de gestión, responderá preguntas acerca de su patrimonio el 2 de julio.

El argumento presentado por los bloques fue que, como el objetivo era que las comisiones trataran ellas directamente la interpelación al Jefe de Gabinete, y como el oficialismo ya lo habilitó para que suceda en esa instancia en vez de en la Cámara de Diputados, la sesión había dejado "de tener sentido". Esta toma de bando demuestra el acuerdo político que el Gobierno Nacional estuvo tejiendo este tiempo para evitar que se obtenga quórum en el recinto.