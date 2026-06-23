Fede Flowers, el salteño que llegó a LAM

Comenzó en una radio de un pequeño pueblo del sur salteño, emigró a Buenos Aires con apenas 17 años y ahora fue convocado por Ángel de Brito para integrar LAM. 
Sociedad23 de junio de 2026PrensaPrensa
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Federico "Fede" Flowers es periodista de espectáculos nacido en El Tala, al sur de la provincia de Salta y  fue presentado como nuevo integrante de LAM, el exitoso ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV.

Aún siendo adolescente tomó la decisión de partir hacia Buenos Aires, la ciudad donde se concentra gran parte de la industria mediática argentina y desde ahí su carrera no paró de crecer.

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