Fede Flowers, el salteño que llegó a LAM

Federico "Fede" Flowers es periodista de espectáculos nacido en El Tala, al sur de la provincia de Salta y fue presentado como nuevo integrante de LAM, el exitoso ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV.

Aún siendo adolescente tomó la decisión de partir hacia Buenos Aires, la ciudad donde se concentra gran parte de la industria mediática argentina y desde ahí su carrera no paró de crecer.