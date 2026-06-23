Fede Flowers, el salteño que llegó a LAM

Aunque el formato físico representa apenas el 5,4% de los ingresos de la música grabada, el vinilo continúa ganando participación frente al CD. Disquerías y referentes del sector explican qué se vende, cuánto cuesta y cómo cambió el consumo.
Federico "Fede" Flowers es periodista de espectáculos nacido en El Tala, al sur de la provincia de Salta y fue presentado como nuevo integrante de LAM, el exitoso ciclo conducido por Ángel de Brito en América TV.
Aún siendo adolescente tomó la decisión de partir hacia Buenos Aires, la ciudad donde se concentra gran parte de la industria mediática argentina y desde ahí su carrera no paró de crecer.
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Abel Pintos le cantará al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione, el lunes 9 de noviembre de 2026 a las 9:15 horas, según se conoció en la agenda publicada hace unos días sobre la actividad que tendrá en su visita a la Argentina.