La Armada Argentina expondrá su oferta educativa en la Casa de la Cultura
La Casa de la Cultura, ubicada en Caseros 460, será sede de una jornada informativa en la que personal de la Delegación Naval Salta dará a conocer los detalles de las convocatorias abiertas para el ingreso a los institutos de formación de la Armada Argentina.
La actividad se realizará el martes 23 de junio, a las 18, con entrada libre y gratuita, y estará dirigida especialmente a estudiantes del último año del nivel secundario y a jóvenes que hayan finalizado sus estudios y deseen iniciar una carrera profesional en la institución.
Actualmente se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela Naval Militar, destinada a la formación de oficiales, y a la Escuela de Suboficiales de la Armada, para la formación de suboficiales del cuadro permanente. Las inscripciones permanecerán habilitadas hasta el 9 de octubre del corriente año.
Podrán postularse jóvenes de hasta 24 años de edad al 1 de marzo del año de ingreso, que se encuentren cursando el último año del nivel secundario o que ya hayan completado sus estudios. Asimismo, deberán cumplir con los requisitos y condiciones psicofísicas establecidos en las respectivas guías de ingreso.
La oferta educativa de la Armada Argentina comprende carreras de nivel superior, formación profesional y tecnicaturas con títulos oficiales avalados por el Ministerio de Educación de la Nación. Además, los alumnos acceden a una formación integral gratuita que incluye haber mensual, alojamiento, alimentación, vestuario y cobertura social durante el período de formación.
El proceso de inscripción se inicia de manera virtual a través del sitio web oficial de incorporación de la Armada Argentina https://www.incorporacion.armada.mil.ar/. Allí, los interesados deberán seleccionar la opción correspondiente a la Carrera de Oficiales (Cadete) o a la Carrera de Suboficiales (Aspirante) y completar el formulario con sus datos personales.
Para obtener más información, los interesados podrán acercarse a la Delegación Naval Salta, ubicada en avenida San Martín 603, de lunes a viernes de 7:30 a 14, o comunicarse telefónicamente al (0387) 431-7747.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación