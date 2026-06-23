Julio: ¿Cuándo cobran jubilados y pensionados?

Julio llegará con una agenda clave para millones de beneficiarios de Anses : las jubilaciones y pensiones ya tienen fecha de acreditación y el calendario de pagos vuelve a ordenarse por terminación de DNI. El mes además incorporará el aumento por movilidad y un esquema atravesado por el fin de semana largo del 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá la modalidad habitual de pagos escalonados, un sistema que busca evitar concentraciones en bancos y ordenar la acreditación de haberes durante la segunda semana del mes. En este caso, el cronograma comenzará el miércoles 8 de julio y se extenderá hasta el miércoles 29, según el tipo de prestación y el nivel de ingreso de cada titular. La fecha límite para cobrar los haberes de julio será el martes 11 de agosto, por lo que quienes no retiren el dinero o no tengan acreditación automática deberán tener presente ese plazo.

Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el pago arrancará el miércoles 8 de julio. Ese día cobrarán los titulares con DNI terminados en 0 y, según el cronograma actualizado por el impacto del día no laborable turístico del viernes 10, también quienes tengan documento finalizado en 1.