Julio: ¿Cuándo cobran jubilados y pensionados?
Julio llegará con una agenda clave para millones de beneficiarios de Anses: las jubilaciones y pensiones ya tienen fecha de acreditación y el calendario de pagos vuelve a ordenarse por terminación de DNI. El mes además incorporará el aumento por movilidad y un esquema atravesado por el fin de semana largo del 9.
La Administración Nacional de la Seguridad Social mantendrá la modalidad habitual de pagos escalonados, un sistema que busca evitar concentraciones en bancos y ordenar la acreditación de haberes durante la segunda semana del mes. En este caso, el cronograma comenzará el miércoles 8 de julio y se extenderá hasta el miércoles 29, según el tipo de prestación y el nivel de ingreso de cada titular. La fecha límite para cobrar los haberes de julio será el martes 11 de agosto, por lo que quienes no retiren el dinero o no tengan acreditación automática deberán tener presente ese plazo.
Para los jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo, el pago arrancará el miércoles 8 de julio. Ese día cobrarán los titulares con DNI terminados en 0 y, según el cronograma actualizado por el impacto del día no laborable turístico del viernes 10, también quienes tengan documento finalizado en 1.
Luego, el calendario continuará el lunes 13 para DNI terminados en 2; martes 14 para terminados en 3; miércoles 15 para terminados en 4; jueves 16 para terminados en 5; viernes 17 para terminados en 6; lunes 20 para terminados en 7; martes 21 para terminados en 8; y miércoles 22 para terminados en 9. La organización resulta especialmente importante en un mes con un feriado nacional, el jueves 9 de julio, y una jornada no laborable al día siguiente, que puede alterar la atención bancaria y la circulación habitual.
Quienes cobran jubilaciones o pensiones por encima del haber mínimo ingresarán en el tramo final del mes. En ese grupo, Anses prevé acreditar los pagos el jueves 23 de julio para documentos terminados en 0 y 1; el viernes 24 para terminados en 2 y 3; el lunes 27 para terminados en 4 y 5; el martes 28 para terminados en 6 y 7; y el miércoles 29 para terminados en 8 y 9.
Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se ubican al inicio del calendario. Con la modificación por el día no laborable, cobrarán el miércoles 8 de julio los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; el lunes 13, los finalizados en 4 y 5; el martes 14, los terminados en 6 y 7; y el miércoles 15, los documentos finalizados en 8 y 9.