Reconocieron los fusilamientos de José León Suárez como delitos de lesa humanidad

La Justicia Federal de San Martín dictó un fallo histórico al determinar la responsabilidad del Estado en los fusilamientos de José León Suárez y definirlos como delitos de lesa humanidad.

La resolución concluyó que las detenciones y ejecuciones realizadas tras el levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, en junio de 1956, formaron parte de un operativo ilegal organizado desde las más altas esferas del gobierno de facto que encabezaban Pedro Eugenio Aramburu e Isaac Rojas.

La sentencia fue emitida en el marco del denominado Juicio por la Verdad, una instancia que permitió reconstruir judicialmente los hechos pese a que todos los responsables directos ya fallecieron. Durante las audiencias también participaron familiares de las víctimas, algunos de los cuales brindaron testimonio por primera vez ante la Justicia, acompañados por equipos especializados en asistencia y contención.

El tribunal tuvo por probado que efectivos policiales irrumpieron de manera ilegal en una vivienda de la localidad bonaerense de Florida durante la madrugada del 10 de junio de 1956. Doce personas fueron detenidas y trasladadas primero a una dependencia policial y luego a un descampado de José León Suárez, donde se concretaron los fusilamientos.