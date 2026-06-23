Jesica Cirio le entregó su celular a la Justicia

Jesica Cirio entregó su teléfono celular a la Justicia, junto con la clave de acceso y bajo cadena de custodia, luego de que se difundieran videos en los que se la observa recorriendo un vestidor y exhibiendo importantes cantidades de dólares en efectivo. El dispositivo será sometido a peritajes en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito.

La entrega del celular se concretó después de que el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, intimara a la conductora a presentar el aparato en un plazo de 24 horas. El magistrado también había instruido a la Gendarmería Nacional para secuestrar el dispositivo en caso de encontrarla en la vía pública.

El abogado de Cirio presentó el teléfono junto con la contraseña de acceso y con las formalidades vinculadas a la cadena de custodia para certificar la preservación del equipo y de su contenido. Por el momento, no trascendió si el video difundido en las últimas horas se encuentra almacenado en el dispositivo entregado. Ese punto quedará determinado por la pericia.

La principal estrategia que analiza la defensa de Cirio apunta, en una primera etapa, a cuestionar el origen de la grabación. Según pudo reconstruirse, los abogados de la conductora estudian plantear que el video fue obtenido de manera ilegal y, por lo tanto, que no puede ser incorporado como prueba dentro del expediente.