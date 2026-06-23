El jueves 25 habrá una nueva jornada de Adopción Responsable
La Municipalidad realizará una nueva jornada de adopción de los perros albergados en el Centro de Adopciones «Matías Nicolás Mancilla», ubicado en la avenida Gato y Mancha.
La actividad, que se realiza en conjunto entre el Centro de Adopciones y el Ente de Turismo, será este jueves 25 de 16 a 18 hs en la confitería The Corner, ubicada en la esquina de Gral. Güemes y Mitre.
Desde el Centro de Adopciones municipal expresaron que integrar a la familia a uno de estos perritos es darles una segunda oportunidad porque muchos fueron rescatados de situaciones de violencia y maltrato animal.
Los interesados en adoptar deben llevar una boleta de servicio, el DNI y firmar un acta compromiso para el seguimiento y adaptación del nuevo integrante del hogar.