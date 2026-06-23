ARA San Juan: La Fiscalía pidió condenas de hasta 5 años

Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del MPF sostuvieron este lunes que los acusados conocían las deficiencias operativas de la embarcación y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio.

"El resultado era predecible", fue una de las frases centrales de la acusación con la que la Fiscalía buscó demostrar que la pérdida del submarino no respondió a un hecho inesperado, sino a una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando naval.

Los fiscales solicitaron las penas más altas, de cinco años, para el contralmirante (re) y ex comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el ex capitán de navío, excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a quienes señalaron como responsables de autorizar operaciones pese a las restricciones y problemas que presentaba la nave. También se solicitaron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años de prisión para Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegaron al juicio en libertad.