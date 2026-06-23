El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada juzgados por el hundimiento del ARA San Juan y concluyó que la tragedia que causó la muerte de sus 44 tripulantes era predecible a partir de las "condiciones deficientes" en que navegaba el submarino. "El hecho habría podido evitarse", sostuvieron.
ARA San Juan: La Fiscalía pidió condenas de hasta 5 años
Durante los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, los representantes del MPF sostuvieron este lunes que los acusados conocían las deficiencias operativas de la embarcación y, pese a ello, permitieron que continuara en servicio.
"El resultado era predecible", fue una de las frases centrales de la acusación con la que la Fiscalía buscó demostrar que la pérdida del submarino no respondió a un hecho inesperado, sino a una sucesión de decisiones y omisiones dentro de la cadena de mando naval.
Los fiscales solicitaron las penas más altas, de cinco años, para el contralmirante (re) y ex comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, Luis Enrique López Mazzeo, y para el ex capitán de navío, excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a quienes señalaron como responsables de autorizar operaciones pese a las restricciones y problemas que presentaba la nave. También se solicitaron cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y tres años de prisión para Hugo Miguel Correa. Los cuatro llegaron al juicio en libertad.
Según la acusación, el ARA San Juan acumulaba antecedentes técnicos que debían haber motivado mayores controles y medidas preventivas. En ese sentido, la Fiscalía sostuvo que los imputados contaban con información suficiente para advertir los riesgos asociados a la navegación del submarino.