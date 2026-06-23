Mendoza reglamentó el uso de cannabis medicinal para animales

Mendoza aprobó nuevas resoluciones para regular el acceso al cannabis medicinal destinado a animales y puso en marcha el Registro y Programa de Acceso a Cannabis Medicinal para Pacientes Veterinarios (REPROVET), un régimen enmarcado en la Ley Provincial 9.617. La provincia se convirtió así en la primera jurisdicción de Argentina con una regulación específica orientada al uso veterinario.

“El programa regula el acceso, la prescripción, el cultivo, la producción controlada y el seguimiento de tratamientos destinados a animales, bajo supervisión de médicos veterinarios habilitados”, según explico el gobierno mendocino en un comunicado.

Las medidas forman parte de la implementación de la Ley 9.617, que regula la cadena de valor del cannabis medicinal y del cáñamo industrial en la provincia.