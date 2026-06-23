El Hogar de Noche albergó 79 personas en situación de calle

El dispositivo amplió su capacidad operativa para garantizar el resguardo de quienes se encuentran en situación de calle.
 
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En la noche más fría del año y ante el intenso descenso de las temperaturas, el Hogar de Noche, ubicado en calle 20 de Febrero 231, registró una alta demanda desde su apertura y brindó asistencia a 79 personas en situación de calle.

Del total de alojados, 72 personas permanecieron en el refugio principal, 67 hombres y 5 mujeres, mientras que otras seis fueron derivadas al anexo habilitado en el CIC de barrio Constitución, lo que permitió ampliar la capacidad operativa y garantizar un espacio seguro para todos los asistentes.

El funcionamiento del dispositivo es resultado del trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Salta. En este marco, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Mario Mimessi, coordina las acciones destinadas a brindar alojamiento, alimentación, abrigo y acompañamiento integral durante la temporada invernal.

Además, se garantiza la presencia de personal policial y la asistencia sanitaria correspondiente, en un trabajo conjunto con los ministerios de Seguridad y de Salud Pública.

El Hogar de Noche funciona todos los días de 20 a 8 horas y constituye una herramienta de contención para personas en situación de vulnerabilidad. La comunidad puede colaborar informando al 911 o a la línea municipal 105 en caso de detectar personas en situación de calle. La asistencia es voluntaria y se brinda bajo un enfoque integral de cuidado y protección.

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