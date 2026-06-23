Aerolíneas Argentinas lanzó vuelos desde USD 500 para viajar a Dallas

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Austria y de cara al partido del próximo sábado contra Jordania, Aerolíneas Argentinas anunció el lanzamiento de una tarifa promocional de USD 500 para el tramo de ida de los vuelos especiales con destino a Dallas previstos para los días 25 y 26 de junio, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A ese monto se le deben sumar impuestos y tasas, motivo por el cual el monto final a pagar asciende a USD 655. La iniciativa forma parte del esquema de operaciones especiales que la compañía aérea puso en marcha para facilitar el traslado de los hinchas argentinos hacia EEUU durante la disputa del torneo. En ese contexto, la empresa ya concretó tres vuelos especiales vinculados al Mundial: dos con destino a Kansas y uno a Dallas.

Desde la aerolínea destacaron que estos servicios complementan la programación habitual hacia EEUU y se suman a la oferta regular de vuelos a Miami, permitiendo a los pasajeros contar con diferentes opciones de conexión hacia las distintas ciudades sede del Mundial.