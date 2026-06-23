Salud Pública y AMTENA realizaron un operativo quirúrgico en el norte provincial

Entre las intervenciones realizadas se destacaron colecistectomías laparoscópicas, hepatectomías segmentarias por tumor de vesícula y por quiste hidatídico, colangiopancreatografías retrógradas endoscópicas (CPRE), panendoscopias, extracción transcística de cálculos del colédoco y colocación de tubos de Kehr. Se trató de procedimientos de mediana y alta complejidad que permitieron brindar respuesta quirúrgica a patologías previamente diagnosticadas.

La iniciativa forma parte de una estrategia de trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud Pública, el Hospital Británico de Buenos Aires, la Fundación AMTENA (Asistencia Médica Thomas Elkins Norte Argentino) y la organización internacional Adventist Health, con el objetivo de promover abordajes integrales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad.

El equipo de trabajo estuvo integrado por cirujanos generales y especialistas en cirugía hepatobiliopancreática (HPB), gastroenterólogos, anestesiólogos, enfermeros, residentes y voluntarios de la Fundación, junto a médicos, enfermeros, nutricionistas, instrumentadores quirúrgicos, camilleros y personal de apoyo del hospital. También participaron docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Salta.