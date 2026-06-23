Limpiaron un baldío ocupado indebidamente en el barrio 26 de Marzo

Debido a denuncias vecinales, la Municipalidad procedió al saneamiento de un terreno baldío en mal estado en el barrio 26 de Marzo que era ocupado indebidamente por personas que generan inseguridad en la zona.

Juan Pablo Farfán, director general de la Patrulla Ambiental, explicó que “cerca de este baldío, ubicado en la esquina de las calles Horacio Aguirre y Lucio Mansilla, existen un playón deportivo y una escuela primaria por lo que los propios vecinos denunciaron esta situación”.

“Ante ello, procedimos junto a la policía de Salta y distintas áreas, de Ambiente y Servicios Públicos y Obras Públicas, a limpiar el lugar con el objetivo de brindarles mayor seguridad a la gente del barrio”, remarcó el funcionario.

Además, durante el operativo se hizo presente personal de la Secretaría de Desarrollo Social para brindar contención y asistencia a las personas que ocupaban el lugar.

“Del baldío logramos retirar una importante cantidad de malezas y residuos que eran acumulados por las personas que lo habían ocupado indebidamente y que favorecían a la proliferación de insectos, alimañas y roedores”, detalló Farfán. En total, se retiraron 14 camiones de residuos.

Quienes adviertan este tipo de situaciones pueden comunicarse al 147 o mediante la APP Muni Salta para poder iniciar los trámites para la realización de los operativos de saneamiento.