El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno en reemplazo de Javier Lanari, luego de la asunción de Adrián Ravier como vocero presidencial en el marco de los cambios en la administración de La Libertad Avanza.

En la red social X, Adorni confirmó la designación de Fernández luego de que mantuvieran un encuentro. "Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa. Fin", expresó el ministro coordinador.

Por su parte, la Vocería Presidencial repasó en las redes sociales la trayectoria del flamante funcionario: "Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF".

"Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina. Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido", agregó en esta línea.