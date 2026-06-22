Ya llega la 5ta edición del Concurso Provincial de la Empanada

El Ministerio de Turismo y Deportes ya tiene todo dispuesto para llevar a cabo la 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas tradicionales más importantes del calendario salteño para promover la identidad y las costumbres locales. En esta oportunidad, la sede del sindicato UTHGRA (Mitre 966) recibirá a maestros y maestras cocineras de toda la provincia, quienes pondrán a prueba su talento culinario representando a sus regiones de origen.



La jornada comenzará formalmente a las 8:30 horas, momento en que el primer grupo de participantes ingresará a las cocinas para iniciar la elaboración de sus recetas tradicionales. Tras una intensa mañana de trabajo y evaluación, las actividades se trasladarán al acto de premiación y cierre previsto para las 14, bloque que contará con la conducción del reconocido presentador Mariano Peluffo, encargado de anunciar a quien se consagre con el primer puesto de este año.



La difícil tarea de elegir la empanada campeona entre las propuestas presentadas recaerá sobre un tribunal de profesionales y referentes institucionales de gran trayectoria, integrado por:



* Claudia Rosana Argüello (Fortín Martina Silvia de Gurruchaga)

* Abelardo Angelina (La Salamanca – Escuela de Gastronomía)

* Leonardo Mercado (Subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia)

* Svea Leuckel (Consulado de Alemania)

* Karina Salguero (UTHGRA)



Participación federal: 40 municipios presentes



Este año, la convocatoria alcanza una cifra récord con 40 concursantes listos para poner en valor la gastronomía de sus comunidades, divididos por las siguientes regiones geográficas:



Ciudad de Salta y alrededores



* Ciudad: Cintia Mabel Rodríguez

* San Lorenzo: Abel Fleming Figueroa

* Vaqueros: José Rolando Aguado

* La Caldera: Carmen Rosa Vilte



Valles Calchaquíes



* Seclantás: Sandro Francisco Romero

* Molinos: Marta Nélida Romero

* Animaná: Margarita Colque

* San Carlos: Mabel Adriana Báez

* Cachi: Irene Rosalina Pintos

* Cafayate: María Francisca Ocampo

* Angastaco: Julia Elena Espinoza

* Payogasta: Eliana Moya



Puna de los Andes



* San Antonio de los Cobres: Ofelia América Maizares

* Tolar Grande: Gabriela del Socorro Cruz



Valle Histórico y Gaucho



* Rosario de la Frontera: Silvia Beatriz Juárez

* Apolinario Saravia: Julia Elena Alvares

* Gral. Güemes: Blanca Gloria Ramona Corvalán

* El Bordo: Catalina López

* El Galpón: Carolina Andrea Juárez

* La Candelaria: Nelson Enrico Sanguino

* El Jardín: Bruno Ordoñez

* El Tala: Gladys Noemí Morán

* Las Lajitas: Florencia de los Ángeles Orellana

* Campo Santo: Lucía Ignacia Quipildor



Valle de Lerma



* Coronel Moldes: Rosalía Maribel Tolava

* El Carril: Carlos Arturo Bell

* San José de los Cerrillos: Marcelo Cruz

* La Merced: Sonia Mariela Lanoza

* La Viña: Claudia Noemí López

* Chicoana: Víctor Manuel Cruz

* Rosario de Lerma: Amalia Anatolia Tarbarcachi

* Guachipas: Adriana Patricia Vargas

* Campo Quijano: Sara Elizabeth Ríos



Selva de Montaña



* Tartagal: Rosa Ramona Gómez

* San Ramón de la Nueva Orán: Tomás Gabriel Adad

* Urundel: Carla Estefanía Carrazán

* Aguaray: Susana Elizabeth Paredes

* Embarcación: Gloria Isabel Cardozo

* Prof. Salvador Mazza: Mariani del Milagro Acencio



Quebradas Andinas



* Santa Victoria Oeste: Lucía Bautista

