Ya llega la 5ta edición del Concurso Provincial de la Empanada
El Ministerio de Turismo y Deportes ya tiene todo dispuesto para llevar a cabo la 5° edición del Concurso Provincial de la Empanada, un encuentro que se ha consolidado como una de las citas tradicionales más importantes del calendario salteño para promover la identidad y las costumbres locales. En esta oportunidad, la sede del sindicato UTHGRA (Mitre 966) recibirá a maestros y maestras cocineras de toda la provincia, quienes pondrán a prueba su talento culinario representando a sus regiones de origen.
La jornada comenzará formalmente a las 8:30 horas, momento en que el primer grupo de participantes ingresará a las cocinas para iniciar la elaboración de sus recetas tradicionales. Tras una intensa mañana de trabajo y evaluación, las actividades se trasladarán al acto de premiación y cierre previsto para las 14, bloque que contará con la conducción del reconocido presentador Mariano Peluffo, encargado de anunciar a quien se consagre con el primer puesto de este año.
La difícil tarea de elegir la empanada campeona entre las propuestas presentadas recaerá sobre un tribunal de profesionales y referentes institucionales de gran trayectoria, integrado por:
* Claudia Rosana Argüello (Fortín Martina Silvia de Gurruchaga)
* Abelardo Angelina (La Salamanca – Escuela de Gastronomía)
* Leonardo Mercado (Subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia)
* Svea Leuckel (Consulado de Alemania)
* Karina Salguero (UTHGRA)
Participación federal: 40 municipios presentes
Este año, la convocatoria alcanza una cifra récord con 40 concursantes listos para poner en valor la gastronomía de sus comunidades, divididos por las siguientes regiones geográficas:
Ciudad de Salta y alrededores
* Ciudad: Cintia Mabel Rodríguez
* San Lorenzo: Abel Fleming Figueroa
* Vaqueros: José Rolando Aguado
* La Caldera: Carmen Rosa Vilte
Valles Calchaquíes
* Seclantás: Sandro Francisco Romero
* Molinos: Marta Nélida Romero
* Animaná: Margarita Colque
* San Carlos: Mabel Adriana Báez
* Cachi: Irene Rosalina Pintos
* Cafayate: María Francisca Ocampo
* Angastaco: Julia Elena Espinoza
* Payogasta: Eliana Moya
Puna de los Andes
* San Antonio de los Cobres: Ofelia América Maizares
* Tolar Grande: Gabriela del Socorro Cruz
Valle Histórico y Gaucho
* Rosario de la Frontera: Silvia Beatriz Juárez
* Apolinario Saravia: Julia Elena Alvares
* Gral. Güemes: Blanca Gloria Ramona Corvalán
* El Bordo: Catalina López
* El Galpón: Carolina Andrea Juárez
* La Candelaria: Nelson Enrico Sanguino
* El Jardín: Bruno Ordoñez
* El Tala: Gladys Noemí Morán
* Las Lajitas: Florencia de los Ángeles Orellana
* Campo Santo: Lucía Ignacia Quipildor
Valle de Lerma
* Coronel Moldes: Rosalía Maribel Tolava
* El Carril: Carlos Arturo Bell
* San José de los Cerrillos: Marcelo Cruz
* La Merced: Sonia Mariela Lanoza
* La Viña: Claudia Noemí López
* Chicoana: Víctor Manuel Cruz
* Rosario de Lerma: Amalia Anatolia Tarbarcachi
* Guachipas: Adriana Patricia Vargas
* Campo Quijano: Sara Elizabeth Ríos
Selva de Montaña
* Tartagal: Rosa Ramona Gómez
* San Ramón de la Nueva Orán: Tomás Gabriel Adad
* Urundel: Carla Estefanía Carrazán
* Aguaray: Susana Elizabeth Paredes
* Embarcación: Gloria Isabel Cardozo
* Prof. Salvador Mazza: Mariani del Milagro Acencio
Quebradas Andinas
* Santa Victoria Oeste: Lucía Bautista
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación