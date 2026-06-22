Obras de renovación en el acceso al cerro San Bernardo

El municipio continúa con los trabajos en el ingreso y egreso a la reserva natural por avenida Asunción donde se están construyendo las nuevas calzadas de hormigón y los nodos viales. Se solicita a los conductores circular con precaución.
LocalesHace 1 díaprensaprensa

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En el acceso al cerro San Bernardo por el Portezuelo, la Municipalidad continúa con obras de renovación y la construcción de un nuevo nodo vial, con el objetivo de mejorar la circulación y brindar mayor seguridad. 

Actualmente se ejecuta una nueva calzada de hormigón sobre la avenida Asunción, lo que permitirá un ingreso directo y más seguro al cerro. 

En tanto que, próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo desde el centro y deseen ingresar a la Reserva Natural; o para quienes salgan de la misma.

La rotonda facilitará tanto el acceso como el egreso a la Reserva Natural y mejorará el flujo vehicular para quienes salen o ingresan a la ciudad por la avenida Asunción (Portezuelo).

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.

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