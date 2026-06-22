Argentina venció a Austria y clasificó a 16avos de final

Este 22 de junio, el seleccionado de fútbol argentino dirigido por Lionel Scaloni disputó su segundo partido de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En un enfrentamiento contra Austria en Dalla, Texas, Estados Unidos, la albiceleste salió victoriosa con un 2-0, ambos tantos anotados por nuestro capitán Lionel Messi.

Este hecho convirtió a la jornada en un evento histórico, ya que los dos goles consagraron al 10 de la selección argentina como el máximo goleador en la historia de los mundiales de fútbol. Con un total de 18 anotaciones en torneos de la FIFA, Lionel Andrés Messi superó a Miroslav Klose (16 goles), el alemán que poseía el récord hasta el partido disputado con Argelia, donde Messi realizó un hat-trick y logró igualarlo.

La gloria del rosarino llegó luego de que este haya errado un penal en los primeros minutos del partido, por una falta cometida contra Lautaro Martínez por parte del equipo europeo. Argentina cerrará la fase de grupos jugando contra Jordania este sábado 27 de junio a las 23 horas.