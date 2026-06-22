Adorni gastó 8.000 dólares en un pinball de Los Locos Addams

La investigación judicial sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incorporó un nuevo elemento que vuelve a poner bajo la lupa sus gastos personales. Según reveló la periodista Romina Manguel, el funcionario adquirió un flipper de colección de Los Locos Addams para equipar su propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz valuado en USD 8.000, una cifra que generó interrogantes debido a la diferencia entre el valor del bien y los ingresos que percibía oficialmente al momento de la compra.

El objeto adquirido por Adorni es una cotizada pieza de culto fabricada por la empresa Bally en el año 1992, lanzada al mercado en paralelo con el estreno de la película Los Locos Addams. Se trata del flipper de estado sólido más vendido de la historia de la industria del entretenimiento arcade, con un total de 20.270 unidades producidas a nivel global.

El sistema de juego se caracteriza por recrear un recorrido virtual por la mansión de los personajes y otorgar acceso a una «bóveda» que premia al jugador con la modalidad de juego múltiple o multiball.

En el mercado local del coleccionismo y en plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre, este modelo específico mantiene una cotización elevada, con valores actuales que oscilan entre los 12 y los 14 millones de pesos, dependiendo de su estado de conservación y la originalidad de sus componentes.

Los registros indican que Adorni recibió el flipper en julio de 2025. En ese mismo mes, su salario neto como funcionario público se posicionaba por debajo de los 2 millones de pesos mensuales, lo que significa que el valor de la máquina de juegos importada triplicaba su capacidad de ingresos oficiales de todo un mes.