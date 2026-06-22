Confirmaron una sesión clave para el futuro de Adorni

La Cámara de Diputados sesionará este martes a partir de las 14 con un temario que pone en el foco la eventual interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La convocatoria, formalizada con la firma del secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, incluye seis proyectos de resolución vinculados a pedidos de informes y citaciones al funcionario.

Las iniciativas legislativas apuntan a que Adorni brinde explicaciones verbales ante el cuerpo en el marco de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y evasión fiscal. El funcionario se encuentra bajo investigación judicial en una causa que encabezan el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.