Alerta amarilla por vientos fuertes y viento Zonda

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos que afectarán distintas zonas de la provincia durante la jornada de este lunes.

Entre las 6 y las 18, la Cordillera de los Andes será afectada por vientos del sector oeste con velocidades estimadas entre 50 y 70 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían superar los 90 km/h, generando reducción de la visibilidad.

La misma situación se extenderá entre las 12 y las 18 a la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

Además, el organismo nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. En estas zonas se esperan velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h.

El fenómeno podría ocasionar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas correspondientes.

