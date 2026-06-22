Hasta el viernes se realizarán operativos de identificación
Continuando con los operativos programados por el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante esta semana se llevarán adelante acciones de identificación tanto en Capital como en el interior de la provincia.
Hasta el viernes, el móvil del organismo permanecerá en la plaza principal del municipio de Hipólito Yrigoyen, en el norte provincial. En este operativo, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, horario en el que se entregarán 120 turnos.
Por otra parte, en Capital, hoy lunes 22 se lleva adelante un operativo en el barrio Justicia. Mañana, martes 23 de junio, la atención será en el centro vecinal del barrio José Vicente Solá, ubicado en Mitre 2572.
El miércoles 24, el operativo se desarrollará en el centro vecinal del barrio San Francisco Solano, sito en avenida Felipe Varela 794. El jueves 25, la atención se brindará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Limache, ubicado sobre ruta 21, esquina Gaucho Méndez y Demetrio Herrera. Finalmente, el viernes 26 de junio el operativo concluirá en el CIC del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.
En estos operativos, a partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para la atención, que se extenderá hasta las 13 horas.
Costos y medios de pago
Desde marzo, los valores de los trámites identificatorios registran una actualización dispuesta por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
Actualmente, el DNI regular tiene un costo de $10.000, mientras que la modalidad exprés asciende a $26.000. En cuanto al pasaporte, el trámite regular cuesta $100.000 y la versión exprés tiene un valor de $200.000.
Asimismo, algunos ciudadanos podrán acceder a la exención del pago, beneficio que es validado automáticamente por RENAPER y ANSES al momento de iniciar el trámite.
Se recuerda que todos los pagos deben realizarse exclusivamente mediante tarjeta de crédito, tarjeta de débito o billeteras virtuales.
Finalmente, desde el organismo se informó que tanto los DNI como los pasaportes presentan demoras en la entrega. En el caso del DNI, el plazo estimado es de aproximadamente 60 días, mientras que para el pasaporte la demora ronda los 10 días hábiles. Por ello, se recomienda a los ciudadanos tener en cuenta estos plazos al momento de realizar sus trámites.