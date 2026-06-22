Hasta el viernes se realizarán operativos de identificación

Continuando con los operativos programados por el Registro Civil, su titular, Fernanda Ubiergo, informó que durante esta semana se llevarán adelante acciones de identificación tanto en Capital como en el interior de la provincia.

Hasta el viernes, el móvil del organismo permanecerá en la plaza principal del municipio de Hipólito Yrigoyen, en el norte provincial. En este operativo, la atención comenzará a partir de las 9 de la mañana, horario en el que se entregarán 120 turnos.

Por otra parte, en Capital, hoy lunes 22 se lleva adelante un operativo en el barrio Justicia. Mañana, martes 23 de junio, la atención será en el centro vecinal del barrio José Vicente Solá, ubicado en Mitre 2572.

El miércoles 24, el operativo se desarrollará en el centro vecinal del barrio San Francisco Solano, sito en avenida Felipe Varela 794. El jueves 25, la atención se brindará en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Limache, ubicado sobre ruta 21, esquina Gaucho Méndez y Demetrio Herrera. Finalmente, el viernes 26 de junio el operativo concluirá en el CIC del barrio Bicentenario, ubicado en la intersección de las calles Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

En estos operativos, a partir de las 9 de la mañana se entregarán 70 turnos por orden de llegada para la atención, que se extenderá hasta las 13 horas.

Costos y medios de pago