84 conductores dieron positivo en el test de alcoholemia y fueron infraccionados

Se controlaron 9795 vehículos en los puestos fijos y móviles de seguridad instalados en distintas jurisdicciones.

Se detectaron 989 infractores a las normativas viales, quienes fueron sancionados en su mayoría por incumplimientos a la Ley Nacional de Tránsito. Se realizaron 6565 test de alcoholemia; en este contexto, 84 conductores dieron positivo y fueron infraccionados.

La Subsecretaría de Seguridad Vial coordina diariamente el trabajo preventivo del área en rutas, avenidas y puntos estratégicos, lo que permite reforzar la presencia policial en las vías de circulación y promover la conducción responsable.