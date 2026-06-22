La ANMAT prohibió la venta de autobronceantes sin registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la comercialización, distribución, uso y publicidad de una serie de productos cosméticos de la marca Tan Orgánico por no contar con inscripción sanitaria. La medida fue oficializada este lunes a través de la disposición 3754/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el organismo, la decisión se tomó luego de detectar la oferta y venta de estos productos a través de plataformas electrónicas sin los registros exigidos por la normativa vigente, una situación que impide garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

La prohibición alcanza a todos los productos cosméticos identificados bajo la marca Tan Orgánico, entre ellos cremas autobronceantes corporales y faciales, brumas faciales, mousses, gotas autobronceantes, exfoliantes corporales y cremas hidratantes para prolongar el color. La medida comprende todas las presentaciones, lotes, volúmenes y fechas de vencimiento hasta que regularicen su situación ante la autoridad sanitaria.

La investigación se inició tras una notificación remitida desde la provincia de Córdoba al Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal, dependiente de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud (DVPS). El reporte advertía sobre la circulación de productos sin inscripción sanitaria.

A partir de esa alerta, el área técnica realizó un relevamiento de publicaciones en canales de venta online y verificó que los artículos se encontraban efectivamente ofrecidos al público. Luego de consultar la base oficial de productos registrados, constató que ninguno de ellos figuraba inscripto, lo que configuró una infracción a la normativa sanitaria.