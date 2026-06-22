Cerúndolo se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s

Francisco Cerúndolo escribió una la página más gloriosa de su carrera este domingo: se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s al derrotar al estadounidense Tommy Paul en la final por 6-7 (4), 6-4 y 6-3.

La consagración representa el quinto título ATP para Cerúndolo y el segundo sobre pasto, luego del obtenido en Eastbourne en 2023, ante el mismo rival y también en tres sets. Sin embargo, por la categoría del torneo, se trata del logro más importante de su carrera.

Las otras estrellas de Cerúndolo fueron, además de Eastbourne, en Bastad 2022, Umag 2024 y Buenos Aires 2026.

Además, con su segundo título en la temporada, Fran subió del 27° al 21° puesto del ranking ATP, muy cerca de su mejor ubicación (18°), y tiene margen para seguir escalando en lo que resta de la temporada.