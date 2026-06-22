Allanaron a Jesica Cirio y a Elías Piccirillo tras la difusión de videos

El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, ordenó una serie de allanamientos a partir de la difusión de videos en los que se ve a la modelo Jesica Cirio mostrando miles de dólares guardados en bolsas, valijas y cajones, en lo que sería la casa de su entonces esposo, Martín Insaurralde, en el country Fincas de San Vicente.

Armella instruye la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado en la que está sospechado el ex intendente de Lomas de Zamora. Los procedimientos se desplegaron este domingo a pedido del fiscal Sergio Mola, a cargo de la investigación.

Personal de Gendarmería Nacional se presentó esta mañana en un departamento del barrio porteño de Palermo, ubicado en Ortega y Gasset y avenida del Libertador, que sería propiedad de Cirio. También requisaron el domicilio de Banfield donde cumple prisión domiciliaria Elías Piccirillo, la última pareja de la modelo.

Piccirillo es uno de los financistas que está investigado en Comodoro Py por haber sido un actor central en las presuntas maniobras de corrupción detrás de las SIRA y el acceso a dólar oficial durante el cepo. Está detenido por haberle plantado droga y un arma en un falso operativo a Francisco Hauque, su exsocio.