Día del Padre 2026: Las ventas volvieron a caer

Las ventas por el Día del Padre registraron una caída interanual del 0,3% en 2026, medidas a precios constantes, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). De esta manera, la fecha comercial acumuló su cuarto año consecutivo con resultados negativos, reflejando la persistente debilidad del consumo.

En un contexto marcado por la cautela de los hogares y la necesidad de administrar el presupuesto familiar, más del 80% de los comercios recurrió a promociones especiales, descuentos y facilidades de financiamiento para incentivar las compras. Sin embargo, las estrategias tuvieron un impacto limitado sobre la demanda.

El ticket promedio alcanzó los $78.986, aunque gran parte de las operaciones se concentró en artículos de menor valor y productos en oferta. Según el relevamiento, los consumidores priorizaron alternativas económicas y evitaron gastos elevados.

La caída de este año se suma a los retrocesos registrados en 2025 (-1,7%) y 2024 (-10,2%), consolidando una tendencia negativa para una de las fechas más importantes del calendario comercial.

La percepción de los comerciantes reflejó un escenario dispar. El 38,1% consideró que el Día del Padre tuvo un impacto moderado sobre las ventas, mientras que un 36,5% afirmó que generó cierto movimiento, aunque insuficiente para modificar el desempeño general del mes.